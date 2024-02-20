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Макмак Степан Васильевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль

Дата рождения

1833

Дата смерти

1903

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Макмак Василий Федорович

Мать: Макмак Мария Авраамовна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Рождение ребёнка
1858

Сын: Макмак Захар Степанович

Мать ребёнка: Макмак Анастасия Андреевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: Макмак Анастасия Андреевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1866

Сын: Макмак Петр Степанович

Мать ребёнка: Макмак Анастасия Андреевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1867

Сын: Макмак Павел Степанович

Мать ребёнка: Макмак Анастасия Андреевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Цололо Синклитикия Степановна

Мать ребёнка: Макмак Анастасия Андреевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Чебаненко Пелагея Степановна

Мать ребёнка: Макмак Анастасия Андреевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макмак Анастасия Андреевна

Комментарий: ГАДО Ф-131, оп.1, д96. р.с. 1835 №65 ГАДО Ф-209, оп.1, д.1, л.132 об. в 1857 году Венчались: Степан Василиев Макмак (1835) и Анастасия Андреева Стрегли (1838) файл 0061.jpg 209-1-22-файл 0985 о смерти 28.01.1903.
Смерть
1903
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