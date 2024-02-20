Макмак Степан Васильевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Дата рождения1833
Дата смерти1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Макмак Василий Федорович
Мать: Макмак Мария Авраамовна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Макмак Анастасия Андреевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Макмак Анастасия Андреевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Макмак Анастасия Андреевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Макмак Анастасия Андреевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Цололо Синклитикия Степановна
Мать ребёнка: Макмак Анастасия Андреевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Чебаненко Пелагея Степановна
Мать ребёнка: Макмак Анастасия Андреевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Бракосочетание
Неизвестно
Комментарий: ГАДО Ф-131, оп.1, д96. р.с. 1835 №65 ГАДО Ф-209, оп.1, д.1, л.132 об. в 1857 году Венчались: Степан Василиев Макмак (1835) и Анастасия Андреева Стрегли (1838) файл 0061.jpg 209-1-22-файл 0985 о смерти 28.01.1903.
Смерть
1903