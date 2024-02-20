Комментарий: ГАДО Ф-131, оп.1, д96. р.с. 1835 №65 ГАДО Ф-209, оп.1, д.1, л.132 об. в 1857 году Венчались: Степан Василиев Макмак (1835) и Анастасия Андреева Стрегли (1838) файл 0061.jpg 209-1-22-файл 0985 о смерти 28.01.1903.

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