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Николай Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1805 г.р.

Мать

1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Павел Фролович

Мать: Агафья Тихоновна

Смерть
Неизвестно
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