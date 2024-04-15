Матвеенко Федор Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
08.02.1907 ст.
Сын: Матвеенко Никифор Федорович
Мать ребёнка: Матвеенко Лукья Прокопьевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GN12?i=783&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно