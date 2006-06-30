Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Шабунин Владимир Николаевич
Шабунин Владимир Николаевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
30.06.2006
Пол
Мужской
Отец
Шабунин Николай Владимирович
1978 г.р.
Мать
Шабунин Татьяна Петровна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
WK
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.2006
Отец:
Шабунин Николай Владимирович
Мать:
Шабунин Татьяна Петровна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия