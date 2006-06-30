Шабунин Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШабунин Владимир Николаевич

Шабунин Владимир Николаевич

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

30.06.2006

Пол

Мужской

Добавил:

WK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.2006

Отец: Шабунин Николай Владимирович

Мать: Шабунин Татьяна Петровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close