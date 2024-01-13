Семенова (Блюм) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1971
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Блюм ?
Рождение ребёнка
1907
Сын: Семёнов Владимир
Отец ребёнка: Семёнов Александр
Кинешма
Рождение ребёнка
22.07.1908
Дочь: Семёнова Софья
Отец ребёнка: Семёнов Александр
Кинешма
Рождение ребёнка
09.01.1911
Сын: Семёнов Александр
Отец ребёнка: Семёнов Александр
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семёнов Иван
Отец ребёнка: Семёнов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семёнов Павел
Отец ребёнка: Семёнов Александр
Смерть
Около 1971