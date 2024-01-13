Семенова (Блюм) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Блюм) Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1971

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Блюм ?

Мать: Блюм Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Семёнов Владимир

Отец ребёнка: Семёнов Александр

Кинешма
Рождение ребёнка
22.07.1908

Дочь: Семёнова Софья

Отец ребёнка: Семёнов Александр

Кинешма
Рождение ребёнка
09.01.1911

Сын: Семёнов Александр

Отец ребёнка: Семёнов Александр

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семёнов Иван

Отец ребёнка: Семёнов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семёнов Павел

Отец ребёнка: Семёнов Александр

Смерть
Около 1971
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