Толкачев Сергей Савельевич
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смерти1787
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Толкачев Савелий Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Толкачев Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Толкачева Анна Петровна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Толкачев Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Толкачева Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Толкачева Анна Петровна
Смерть
1787