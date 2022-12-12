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Толкачев Сергей Савельевич

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

1787

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Толкачев Савелий Григорьевич

Мать: не указана

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Толкачев Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Толкачева Анна Петровна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Толкачев Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Толкачева Анна Петровна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толкачева Агафья Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толкачева Анна Петровна

Смерть
1787
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