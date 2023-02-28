Толкачева Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смерти1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Толкачев Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Толкачев Сергей Савельевич
Рождение ребёнка
1780
Сын: Толкачев Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Толкачев Сергей Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1788