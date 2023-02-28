Толкачева Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкачева Анна Петровна

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Место рождения

Вышние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Вышние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Толкачев Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Толкачев Сергей Савельевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Толкачев Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Толкачев Сергей Савельевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкачев Сергей Савельевич

Смерть
1788
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