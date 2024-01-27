Бибаева Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБибаева Прасковья

Бибаева Прасковья

Место рождения

Россия

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анна Евстратовна

Отец ребёнка: Бибаев Bibayoff Евстрат Yastrop Киреевич Kirillovich

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Мария Евстратовна

Отец ребёнка: Бибаев Bibayoff Евстрат Yastrop Киреевич Kirillovich

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1861

Сын: Бибаев Bibayoff (bebaeff) Савелий Saveli Евстратович Yastropich

Отец ребёнка: Бибаев Bibayoff Евстрат Yastrop Киреевич Kirillovich

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1865

Сын: Бибаев Bibayoff (bebaeff) Степан Евстратович

Отец ребёнка: Бибаев Bibayoff Евстрат Yastrop Киреевич Kirillovich

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1867

Сын: Бибаев Bibayoff (bebaeff) Иван Евстратович

Отец ребёнка: Бибаев Bibayoff Евстрат Yastrop Киреевич Kirillovich

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1869

Сын: Бибаев Bibayoff (bebaeff) Андрей Евстратович

Отец ребёнка: Бибаев Bibayoff Евстрат Yastrop Киреевич Kirillovich

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
01.02.1880

Сын: Бибаев Bibayoff Федор Feodor Евстратович Yastropich

Отец ребёнка: Бибаев Bibayoff Евстрат Yastrop Киреевич Kirillovich

Kars, Russia
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Бибаев Bibayoff Алексей Евстратович

Отец ребёнка: Бибаев Bibayoff Евстрат Yastrop Киреевич Kirillovich

Турция Карская область
Рождение ребёнка
15.05.1891

Сын: Бибаев Bibayoff Василий Vasili Евстратович Yastropich

Отец ребёнка: Бибаев Bibayoff Евстрат Yastrop Киреевич Kirillovich

Kars, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бибаев Bibayoff Евстрат Yastrop Киреевич Kirillovich

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close