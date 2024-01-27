Бибаева Прасковья
Место рожденияРоссия
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Дочь: Анна Евстратовна
Отец ребёнка: Бибаев Bibayoff Евстрат Yastrop Киреевич Kirillovich
Дочь: Мария Евстратовна
Отец ребёнка: Бибаев Bibayoff Евстрат Yastrop Киреевич Kirillovich
Сын: Бибаев Bibayoff (bebaeff) Савелий Saveli Евстратович Yastropich
Отец ребёнка: Бибаев Bibayoff Евстрат Yastrop Киреевич Kirillovich
Сын: Бибаев Bibayoff (bebaeff) Степан Евстратович
Отец ребёнка: Бибаев Bibayoff Евстрат Yastrop Киреевич Kirillovich
Сын: Бибаев Bibayoff (bebaeff) Иван Евстратович
Отец ребёнка: Бибаев Bibayoff Евстрат Yastrop Киреевич Kirillovich
Сын: Бибаев Bibayoff (bebaeff) Андрей Евстратович
Отец ребёнка: Бибаев Bibayoff Евстрат Yastrop Киреевич Kirillovich
Сын: Бибаев Bibayoff Федор Feodor Евстратович Yastropich
Отец ребёнка: Бибаев Bibayoff Евстрат Yastrop Киреевич Kirillovich
Сын: Бибаев Bibayoff Алексей Евстратович
Отец ребёнка: Бибаев Bibayoff Евстрат Yastrop Киреевич Kirillovich
Сын: Бибаев Bibayoff Василий Vasili Евстратович Yastropich
Отец ребёнка: Бибаев Bibayoff Евстрат Yastrop Киреевич Kirillovich