Хабибжамал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1874
Сын: Шафигулла Гайнуллин
Отец ребёнка: Гайнулла Валиуллин
Рождение ребёнка
31.01.1876
Сын: Халилулла Гайнуллин
Отец ребёнка: Гайнулла Валиуллин
Рождение ребёнка
20.07.1879
Сын: Халилулла Гайнуллин
Отец ребёнка: Гайнулла Валиуллин
Рождение ребёнка
20.12.1881
Дочь: Бадрижахан Гайнуллина
Отец ребёнка: Гайнулла Валиуллин
Рождение ребёнка
20.08.1884
Дочь: Миннижихан Гайнуллина
Отец ребёнка: Гайнулла Валиуллин
Рождение ребёнка
16.10.1892
Отец ребёнка: Гайнулла Валиуллин
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно