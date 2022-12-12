Хабибжамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабибжамал

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1874

Сын: Шафигулла Гайнуллин

Отец ребёнка: Гайнулла Валиуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.01.1876

Сын: Халилулла Гайнуллин

Отец ребёнка: Гайнулла Валиуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.07.1879

Сын: Халилулла Гайнуллин

Отец ребёнка: Гайнулла Валиуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.12.1881

Дочь: Бадрижахан Гайнуллина

Отец ребёнка: Гайнулла Валиуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.08.1884

Дочь: Миннижихан Гайнуллина

Отец ребёнка: Гайнулла Валиуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.10.1892

Сын: Калимулла Гайнуллович

Отец ребёнка: Гайнулла Валиуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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