Парфёнова-Кичева Надежда Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
23.04.1901 ст.
Фонд № 29. Оп.39 т. 2. Д. 559, Л.212об. | За Ефима Надежда вышла замуж будучи вдовой Кичевой из д.Бучневской. | Для Ефима это первый брак.
Смерть
Неизвестно