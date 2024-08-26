Парфёнова-Кичева Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфёнова-Кичева Надежда Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
23.04.1901 ст.

Муж: Парфёнов Ефим Яковлевич

Фонд № 29. Оп.39 т. 2. Д. 559, Л.212об. | За Ефима Надежда вышла замуж будучи вдовой Кичевой из д.Бучневской. | Для Ефима это первый брак.
Смерть
Неизвестно

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