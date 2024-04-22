Анастасия Моисеева
Место рождения
Дата рождения1839 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839 ст.
Бракосочетание
15.02.1856 ст.
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.02.1859 ст.
Сын: Панфил Сергеев
Отец ребёнка: Дворецков Сергей Тихонов
Рождение ребёнка
17.11.1867 ст.
Дочь: Екатерина Сергеева
Отец ребёнка: Дворецков Сергей Тихонов
Рождение ребёнка
08.11.1869 ст.
Дочь: Матрена Сергеева
Отец ребёнка: Дворецков Сергей Тихонов
Рождение ребёнка
03.01.1872 ст.
Дочь: Татьяна Сергеева
Отец ребёнка: Дворецков Сергей Тихонов
Рождение ребёнка
16.06.1875 ст.
Дочь: Агриппина Сергеева
Отец ребёнка: Дворецков Сергей Тихонов
Смерть
Неизвестно