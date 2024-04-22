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Анастасия Моисеева

Место рождения

Тамышево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1839 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамышево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
15.02.1856 ст.

Муж: Дворецков Сергей Тихонов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.02.1859 ст.

Сын: Панфил Сергеев

Отец ребёнка: Дворецков Сергей Тихонов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.11.1867 ст.

Дочь: Екатерина Сергеева

Отец ребёнка: Дворецков Сергей Тихонов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.11.1869 ст.

Дочь: Матрена Сергеева

Отец ребёнка: Дворецков Сергей Тихонов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.01.1872 ст.

Дочь: Татьяна Сергеева

Отец ребёнка: Дворецков Сергей Тихонов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.06.1875 ст.

Дочь: Агриппина Сергеева

Отец ребёнка: Дворецков Сергей Тихонов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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