Фраенов Евстафий Иосифов
мужской, родился 1832
умер 29.01.1907
ОтецАндреев Осип1803 г.р.
Мать(Петрова) Матрена1805 г.р.
Супруги
(Филиппова) ДарьяНеизвестно г.р.
Дети
(Евстафиева) Евдокия13.08.1856 г.р.
(Евстафиева) Анна28.01.1859 г.р.Показать еще 6
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Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Андреев Осип
Мать: (Петрова) Матрена
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Фраенова) Елена Евстафиева
Мать ребёнка: (Нилова) Анна
Бракосочетание
20.07.1852
Жена: (Филиппова) Дарья
Рождение ребёнка
13.08.1856
Дочь: (Евстафиева) Евдокия
Мать ребёнка: (Филиппова) Дарья
Рождение ребёнка
28.01.1859
Дочь: (Евстафиева) Анна
Мать ребёнка: (Филиппова) Дарья
Рождение ребёнка
18.02.1873
Мать ребёнка: (Нилова) Анна
Рождение ребёнка
01.06.1874
Дочь: (Фраенова) Акилина Евстафиева
Мать ребёнка: (Нилова) Анна
Рождение ребёнка
19.07.1881
Мать ребёнка: (Нилова) Анна
Рождение ребёнка
04.01.1886
Сын: Фраенов Младший Иван Евстафиев
Мать ребёнка: (Нилова) Анна
Рождение ребёнка
05.11.1890
Дочь: (Фраенова) Екатерина Евстафиева
Мать ребёнка: (Нилова) Анна
Смерть
29.01.1907