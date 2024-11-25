Фраенов Евстафий Иосифов 1832 — найти родственников по фамилии на Familio

Фраенов Евстафий Иосифов

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

мужской, родился 1832

умер 29.01.1907

Отец
Андреев Осип1803 г.р.
Мать
(Петрова) Матрена1805 г.р.
Супруги
(Филиппова) ДарьяНеизвестно г.р.
Дети
(Евстафиева) Евдокия13.08.1856 г.р.
(Евстафиева) Анна28.01.1859 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Андреев Осип

Мать: (Петрова) Матрена

Работа или профессия
Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фраенова) Елена Евстафиева

Мать ребёнка: (Нилова) Анна

Бракосочетание
20.07.1852

Жена: (Филиппова) Дарья

Рождение ребёнка
13.08.1856

Дочь: (Евстафиева) Евдокия

Мать ребёнка: (Филиппова) Дарья

Рождение ребёнка
28.01.1859

Дочь: (Евстафиева) Анна

Мать ребёнка: (Филиппова) Дарья

Рождение ребёнка
18.02.1873

Сын: Фраенов Иван Евстафиев

Мать ребёнка: (Нилова) Анна

Рождение ребёнка
01.06.1874

Дочь: (Фраенова) Акилина Евстафиева

Мать ребёнка: (Нилова) Анна

Рождение ребёнка
19.07.1881

Сын: Фраенов Илья Евстафиев

Мать ребёнка: (Нилова) Анна

Рождение ребёнка
04.01.1886

Сын: Фраенов Младший Иван Евстафиев

Мать ребёнка: (Нилова) Анна

Рождение ребёнка
05.11.1890

Дочь: (Фраенова) Екатерина Евстафиева

Мать ребёнка: (Нилова) Анна

Смерть
29.01.1907

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