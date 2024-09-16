Абрамов Никита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1721
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Абрамова Екатерина Никитична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Абрамова Анна Никитична
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно