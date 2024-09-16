Абрамов Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамов Никита

Абрамов Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1721

Сын: Абрамов Степан Никитич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1726

Дочь: Абрамова Екатерина Никитична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Абрамова Анна Никитична

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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