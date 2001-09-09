Зуза (Мощенко) Лариса Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1971
Рождение ребёнка
06.03.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зуза Виктор Александрович
Рождение ребёнка
12.05.1994
Сын: Зуза Александр Викторович
Отец ребёнка: Зуза Виктор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно