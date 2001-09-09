Зуза (Мощенко) Лариса Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуза (Мощенко) Лариса Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1971

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1971

Отец: Мощенко Владимир Дмитриевич

Мать: Мощенко Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
06.03.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зуза Виктор Александрович

Рождение ребёнка
12.05.1994

Сын: Зуза Александр Викторович

Отец ребёнка: Зуза Виктор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зуза Виктор Александрович

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