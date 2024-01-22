(Быкова) Анастасия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.07.1883
Отец ребёнка: Быков Семён Афанасьевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (Быкова) Аксинья Семёновна
Отец ребёнка: Быков Семён Афанасьевич
Рождение ребёнка
?.04.1890
Сын: Быков Василий Семёнович (Средний)
Отец ребёнка: Быков Семён Афанасьевич
Рождение ребёнка
?.01.1899
Дочь: (Быкова) Татьяна Семёновна
Отец ребёнка: Быков Семён Афанасьевич
Рождение ребёнка
?.04.1900
Сын: Быков Василий Семёнович (Младший)
Отец ребёнка: Быков Семён Афанасьевич
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Быков Семён Афанасьевич
Рождение ребёнка
?.11.1902
Дочь: (Быкова) Матрёна Семёновна
Отец ребёнка: Быков Семён Афанасьевич
Рождение ребёнка
?.10.1904
Дочь: (Быкова) Анна Семёновна
Отец ребёнка: Быков Семён Афанасьевич