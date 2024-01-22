(Быкова) Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Быкова) Анастасия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Семён Афанасьевич

Рождение ребёнка
?.07.1883

Сын: Быков Василий Семёнович

Отец ребёнка: Быков Семён Афанасьевич

Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Быкова) Аксинья Семёновна

Отец ребёнка: Быков Семён Афанасьевич

Рождение ребёнка
?.04.1890

Сын: Быков Василий Семёнович (Средний)

Отец ребёнка: Быков Семён Афанасьевич

Рождение ребёнка
?.01.1899

Дочь: (Быкова) Татьяна Семёновна

Отец ребёнка: Быков Семён Афанасьевич

Рождение ребёнка
?.04.1900

Сын: Быков Василий Семёнович (Младший)

Отец ребёнка: Быков Семён Афанасьевич

Рождение ребёнка
1901

Сын: Быков Павел Семёнович

Отец ребёнка: Быков Семён Афанасьевич

Рождение ребёнка
?.11.1902

Дочь: (Быкова) Матрёна Семёновна

Отец ребёнка: Быков Семён Афанасьевич

Рождение ребёнка
?.10.1904

Дочь: (Быкова) Анна Семёновна

Отец ребёнка: Быков Семён Афанасьевич

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