Иванова Акилина Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти23.01.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Иванов Ананий
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Федотова Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иванов Ананий
Рождение ребёнка
08.06.1868
Дочь: Антонина Ананьевна
Отец ребёнка: Иванов Ананий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Ананий
Смерть
23.01.1892