Иванова Акилина Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Акилина Акимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

23.01.1892

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Иванов Никанор Ананьевич

Отец ребёнка: Иванов Ананий

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Федотова Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иванов Ананий

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.06.1868

Дочь: Антонина Ананьевна

Отец ребёнка: Иванов Ананий

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Ананий

Смерть
23.01.1892
Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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