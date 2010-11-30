Настя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.2010

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.2010

Отец: Крылов Алексей Викторович

Мать: Пассажирова Наталья Юрьевна

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