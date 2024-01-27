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Buchneff Fred
Buchneff Fred
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1940
Дата смерти
2008
Пол
Мужской
Отец
Buchneff Frederick Michael
1916 г.р.
Мать
(Shubin) Pearl William
1919 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец:
Buchneff Frederick Michael
Мать:
Pearl William
Смерть
2008
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