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Buchneff Fred

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1919 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Buchneff Frederick Michael

Мать: Pearl William

Смерть
2008
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