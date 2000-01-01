Тесленко Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тесленко Евдокия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1970

Сын: Тесленко Валерий Ильич

Отец ребёнка: Тесленко Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пронина Наталья Ильинична

Отец ребёнка: Тесленко Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тесленко Константин Ильич

Отец ребёнка: Тесленко Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тесленко Владимир Ильич

Отец ребёнка: Тесленко Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тесленко Илья

Смерть
Неизвестно
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