Тесленко Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1970
Отец ребёнка: Тесленко Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пронина Наталья Ильинична
Отец ребёнка: Тесленко Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тесленко Константин Ильич
Отец ребёнка: Тесленко Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тесленко Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тесленко Илья
Смерть
Неизвестно