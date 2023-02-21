Тесленко Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тесленко Илья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1970

Сын: Тесленко Валерий Ильич

Мать ребёнка: Тесленко Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пронина Наталья Ильинична

Мать ребёнка: Тесленко Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тесленко Константин Ильич

Мать ребёнка: Тесленко Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тесленко Владимир Ильич

Мать ребёнка: Тесленко Евдокия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тесленко Евдокия Петровна

Смерть
Неизвестно
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