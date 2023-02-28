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Ефимия Петрова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1820 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.01.1843

Муж: Илларион Денисов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.03.1844

Дочь: Мария Илларионова

Отец ребёнка: Илларион Денисов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.08.1845

Сын: Иоанн Илларионов

Отец ребёнка: Илларион Денисов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.09.1846

Дочь: Ефросиния Илларионова

Отец ребёнка: Илларион Денисов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.07.1849

Сын: Гавриил Илларионов

Отец ребёнка: Илларион Денисов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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