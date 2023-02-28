Ефимия Петрова
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1843
Муж: Илларион Денисов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.03.1844
Дочь: Мария Илларионова
Отец ребёнка: Илларион Денисов
Рождение ребёнка
23.08.1845
Сын: Иоанн Илларионов
Отец ребёнка: Илларион Денисов
Рождение ребёнка
23.09.1846
Дочь: Ефросиния Илларионова
Отец ребёнка: Илларион Денисов
Рождение ребёнка
08.07.1849
Сын: Гавриил Илларионов
Отец ребёнка: Илларион Денисов
Смерть
Неизвестно