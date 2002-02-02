Поляков Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1942
Дата смерти02.02.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полякова Нина Федоровна
Рождение ребёнка
18.07.1964
Дочь: Козлова Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Полякова Нина Федоровна
Рождение ребёнка
02.07.1974
Дочь: Калиниченко Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Полякова Нина Федоровна
Смерть
02.02.2002