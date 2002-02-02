Поляков Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляков Михаил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1942

Дата смерти

02.02.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1972 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Нина Федоровна

Рождение ребёнка
18.07.1964

Дочь: Козлова Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Полякова Нина Федоровна

Рождение ребёнка
02.07.1974

Дочь: Калиниченко Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Полякова Нина Федоровна

Смерть
02.02.2002

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