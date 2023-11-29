Вашкевич Юлиан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1947
Дочь: Крежечковская (Аканова) Марина
Мать ребёнка: Аканова (Тарасова) Мария
Рождение ребёнка
19.05.1951
Дочь: Животова (Бекетова) Людмила
Мать ребёнка: Аканова (Тарасова) Мария
Смерть
Неизвестно