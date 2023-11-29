Вашкевич Юлиан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вашкевич Юлиан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1947

Дочь: Крежечковская (Аканова) Марина

Мать ребёнка: Аканова (Тарасова) Мария

Рождение ребёнка
19.05.1951

Дочь: Животова (Бекетова) Людмила

Мать ребёнка: Аканова (Тарасова) Мария

Смерть
Неизвестно

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