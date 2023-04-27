Fraser (Bisset) Mary
Место рожденияAB34 Aboyne, Scotland United Kingdom
Дата рожденияОколо 1317
Дата смертиОколо 1370
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1317
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1330
Муж: Fraser John
Рождение ребёнка
Около 1335
Дочь: Fraser of Touchfraser (Fraser of Touchfraser) Margaret
Отец ребёнка: Fraser John
Смерть
Около 1370