Fraser (Bisset) Mary — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Fraser (Bisset) Mary

Место рождения

AB34 Aboyne, Scotland United Kingdom

Дата рождения

Около 1317

Дата смерти

Около 1370

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1317 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1317

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1330

Муж: Fraser John

Рождение ребёнка
Около 1335

Дочь: Fraser of Touchfraser (Fraser of Touchfraser) Margaret

Отец ребёнка: Fraser John

Смерть
Около 1370

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