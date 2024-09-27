Орлова (Семиврагова) Ирина Петровна 1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Орлова (Семиврагова) Ирина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1897 ст.

Муж: Орлов Платон Селиверстович

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
11.06.1899 ст.

Сын: Орлов Федор Платонович

Отец ребёнка: Орлов Платон Селиверстович

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
10.06.1904

Сын: Орлов Тихон Платонович

Отец ребёнка: Орлов Платон Селиверстович

Рождение ребёнка
09.06.1907

Сын: Орлов Тимофей Платонович

Отец ребёнка: Орлов Платон Селиверстович

Рождение ребёнка
11.07.1909

Дочь: Орлова Прасковья Платоновна

Отец ребёнка: Орлов Платон Селиверстович

Смерть
Неизвестно

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