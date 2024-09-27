Орлова (Семиврагова) Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1897 ст.
Рождение ребёнка
11.06.1899 ст.
Отец ребёнка: Орлов Платон Селиверстович
Рождение ребёнка
10.06.1904
Отец ребёнка: Орлов Платон Селиверстович
Рождение ребёнка
09.06.1907
Отец ребёнка: Орлов Платон Селиверстович
Рождение ребёнка
11.07.1909
Дочь: Орлова Прасковья Платоновна
Отец ребёнка: Орлов Платон Селиверстович
Смерть
Неизвестно