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Назаров Сергей Владимирович

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

06.09.1963

Дата смерти

23.02.1993

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

1938 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1963

Отец: Назаров Владимир Алексеевич

Мать: Назарова Галина Петровна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
17.09.1987

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.08.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
23.02.1993
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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