Назаров Сергей Владимирович
Место рождения
Дата рождения06.09.1963
Дата смерти23.02.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1963
Бракосочетание
17.09.1987
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.08.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
23.02.1993