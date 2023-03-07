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Назаров Владимир Алексеевич

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

24.05.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1939

Отец: Назаров Вов Алексей Павлович

Мать: Назарова Вера Маркова

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
06.09.1963

Сын: Назаров Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Назарова Галина Петровна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
28.02.1968

Сын: Назаров Олег Владимирович

Мать ребёнка: Назарова Галина Петровна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Галина Петровна

Смерть
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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