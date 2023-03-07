Назаров Владимир Алексеевич
Место рождения
Дата рождения24.05.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1939
Рождение ребёнка
06.09.1963
Сын: Назаров Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Назарова Галина Петровна
Рождение ребёнка
28.02.1968
Сын: Назаров Олег Владимирович
Мать ребёнка: Назарова Галина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Назарова Галина Петровна
Смерть
Неизвестно