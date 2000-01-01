Саркина Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаркина Дарья Васильевна

Саркина Дарья Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1910

Дочь: Калашникова Александра Лаврентьевна

Отец ребёнка: Саркин Лаврентий Евремович

Рождение ребёнка
10.11.1915

Дочь: Саркин Василий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Саркин Лаврентий Евремович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саркина Анна Лаврентьевна

Отец ребёнка: Саркин Лаврентий Евремович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close