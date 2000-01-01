Саркина Дарья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.04.1910
Дочь: Калашникова Александра Лаврентьевна
Отец ребёнка: Саркин Лаврентий Евремович
Рождение ребёнка
10.11.1915
Дочь: Саркин Василий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Саркин Лаврентий Евремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саркина Анна Лаврентьевна
Отец ребёнка: Саркин Лаврентий Евремович
Смерть
Неизвестно