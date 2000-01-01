(Татаринов) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Татаринов) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1983

Пол

Женский

Отец

Мать

1954 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1983

Отец: Татаринов Павел

Мать: Татаринова Лидия

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