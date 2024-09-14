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Сальникова (Скоморохова) Нина Александровна

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Место рождения

Гусиноозерск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

11.03.1954

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1954

Отец: Скоморохов Александр Степанович

Мать: Скоморохова (Бухольцева) Анна Антоновна

Гусиноозерск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
14.09.1971

Сын: Сальников Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Сальников Анатолий Михайлович

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
13.05.1975

Дочь: Сальникова Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Сальников Анатолий Михайлович

Тохой, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
13.01.1977

Сын: Сальников Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Сальников Анатолий Михайлович

Гусиноозерск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия

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