Сальникова (Скоморохова) Нина Александровна
Место рождения
Дата рождения11.03.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1954
Рождение ребёнка
14.09.1971
Сын: Сальников Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Сальников Анатолий Михайлович
Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
13.05.1975
Дочь: Сальникова Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Сальников Анатолий Михайлович
Тохой, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
13.01.1977
Сын: Сальников Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Сальников Анатолий Михайлович