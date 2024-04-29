Пресняков Гавриил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пресняков Гавриил Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1901

Дочь: Седова (Преснякова) Ольга Гавриловна

Мать ребёнка: Преснякова Мария Андреевна

Малый Барышок, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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