Повало-Швейковский Константин Иванович 1748 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Повало-Швейковский Константин Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1748

умер 25.01.1794

Супруги
Левашова (Трубецкая) Анастасия ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Дети
Кикина (Повало-Швейковская) Анна Константиновна10.09.1788 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левашова (Трубецкая) Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
10.09.1788

Дочь: Кикина (Повало-Швейковская) Анна Константиновна

Мать ребёнка: Левашова (Трубецкая) Анастасия Дмитриевна

Смерть
25.01.1794

Мы используем куки для улучшения работы сайта.