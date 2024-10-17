Повало-Швейковский Константин Иванович
мужской, родился 1748
умер 25.01.1794
Супруги
Левашова (Трубецкая) Анастасия ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Дети
Кикина (Повало-Швейковская) Анна Константиновна10.09.1788 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.09.1788
Дочь: Кикина (Повало-Швейковская) Анна Константиновна
Мать ребёнка: Левашова (Трубецкая) Анастасия Дмитриевна
Смерть
25.01.1794