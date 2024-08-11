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Евдокия Васильева

Место рождения

Ракитино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832 ст.

Отец: Василий Егоров

Мать: Ирина Минина

Ракитино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
04.11.1849 ст.

Муж: Карп Данилов

Воскресенская церковь, г. Руза, Московская губерния
Рождение ребёнка
16.06.1851 ст.

Дочь: Агриппина Карпова

Отец ребёнка: Карп Данилов

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
15.04.1853 ст.

Дочь: Александра Карпова

Отец ребёнка: Карп Данилов

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
27.04.1855 ст.

Сын: Семен Карпов

Отец ребёнка: Карп Данилов

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
03.05.1857 ст.

Дочь: Ирина Карпова

Отец ребёнка: Карп Данилов

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
10.05.1860 ст.

Сын: Михаил Карпов

Отец ребёнка: Карп Данилов

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
26.09.1863 ст.

Сын: Петр Карпов

Отец ребёнка: Карп Данилов

Ракитино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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