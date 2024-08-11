Евдокия Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832 ст.
Отец: Василий Егоров
Мать: Ирина Минина
Бракосочетание
04.11.1849 ст.
Муж: Карп Данилов
Воскресенская церковь, г. Руза, Московская губерния
Рождение ребёнка
16.06.1851 ст.
Дочь: Агриппина Карпова
Отец ребёнка: Карп Данилов
Рождение ребёнка
15.04.1853 ст.
Дочь: Александра Карпова
Отец ребёнка: Карп Данилов
Рождение ребёнка
27.04.1855 ст.
Сын: Семен Карпов
Отец ребёнка: Карп Данилов
Рождение ребёнка
03.05.1857 ст.
Дочь: Ирина Карпова
Отец ребёнка: Карп Данилов
Рождение ребёнка
10.05.1860 ст.
Сын: Михаил Карпов
Отец ребёнка: Карп Данилов
Рождение ребёнка
26.09.1863 ст.
Сын: Петр Карпов
Отец ребёнка: Карп Данилов
Смерть
Неизвестно