Сергеева Палагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826
Сын: Сергеев Дмитрий Гордеевич
Отец ребёнка: Сергеев Гордей Трофимович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Сергеев Гордей Трофимович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Сергеев Гордей Трофимович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Матрона Гордеевна
Отец ребёнка: Сергеев Гордей Трофимович
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Сергеев Гордей Трофимович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анна Гордеевна
Отец ребёнка: Сергеев Гордей Трофимович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Василиса Гордеевна
Отец ребёнка: Сергеев Гордей Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно