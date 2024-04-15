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Сергеева Палагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Сергеев Дмитрий Гордеевич

Отец ребёнка: Сергеев Гордей Трофимович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Сергеев Евграф Гордеевич

Отец ребёнка: Сергеев Гордей Трофимович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Сергеев Иван Гордеевич

Отец ребёнка: Сергеев Гордей Трофимович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Матрона Гордеевна

Отец ребёнка: Сергеев Гордей Трофимович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Сергеев Семен Гордеевич

Отец ребёнка: Сергеев Гордей Трофимович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Анна Гордеевна

Отец ребёнка: Сергеев Гордей Трофимович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Василиса Гордеевна

Отец ребёнка: Сергеев Гордей Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Гордей Трофимович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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