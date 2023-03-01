Русал Варвара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Русал Петр Михайлович
Рождение ребёнка
25.02.1936
Дочь: Русал Мария Петровна
Отец ребёнка: Русал Петр Михайлович
Болгарка, Алгинский район, Актюбинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно