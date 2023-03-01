Русал Варвара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русал Варвара Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1901 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Русал Михаил Петрович

Отец ребёнка: Русал Петр Михайлович

Рождение ребёнка
25.02.1936

Дочь: Русал Мария Петровна

Отец ребёнка: Русал Петр Михайлович

Болгарка, Алгинский район, Актюбинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русал Петр Михайлович

Смерть
Неизвестно
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