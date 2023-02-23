Фомина Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Фомин Степан Кузьмич
Отец ребёнка: Фомин Кузьма Ксенофонтович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Мария Фомина
Отец ребёнка: Фомин Кузьма Ксенофонтович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно