Фомина Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина Ольга Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Фомин Степан Кузьмич

Отец ребёнка: Фомин Кузьма Ксенофонтович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Мария Фомина

Отец ребёнка: Фомин Кузьма Ксенофонтович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Кузьма Ксенофонтович

Смерть
Неизвестно
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