Гришина (Селеверстова) Евгения (Анжела) Николаевна (Селиверстовна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1942
Дата смерти15.06.2017
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1942
Отец: Селеверстов Селеверст
Мать: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.10.1963
Дочь: Гущина (Гришина) Лариса Алексеевна
Отец ребёнка: Гришин Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.03.1966
Дочь: Байер (Гришина) Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Гришин Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.03.1966
Дочь: Гришина Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Гришин Алексей Дмитриевич
Смерть
15.06.2017