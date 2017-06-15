Гришина (Селеверстова) Евгения (Анжела) Николаевна (Селиверстовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришина (Селеверстова) Евгения (Анжела) Николаевна (Селиверстовна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1942

Дата смерти

15.06.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1942

Отец: Селеверстов Селеверст

Мать: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гришин Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
11.10.1963

Дочь: Гущина (Гришина) Лариса Алексеевна

Отец ребёнка: Гришин Алексей Дмитриевич

Миасс, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
03.03.1966

Дочь: Байер (Гришина) Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Гришин Алексей Дмитриевич

Миасс, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
03.03.1966

Дочь: Гришина Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Гришин Алексей Дмитриевич

Смерть
15.06.2017

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