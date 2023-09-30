Гущина (Гришина) Лариса Алексеевна
Место рождения
Дата рождения11.10.1963
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1963
Отец: Гришин Алексей Дмитриевич
Мать: Гришина (Селеверстова) Евгения (Анжела) Николаевна (Селиверстовна)
Бракосочетание
22.09.1984
Рождение ребёнка
11.02.1986
Дочь: Гущина Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Гущин Сергей Александрович
Рождение ребёнка
01.02.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гущин Сергей Александрович