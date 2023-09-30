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Гущина (Гришина) Лариса Алексеевна

Место рождения

Миасс, Миасский, Челябинская область

Дата рождения

11.10.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1963

Отец: Гришин Алексей Дмитриевич

Мать: Гришина (Селеверстова) Евгения (Анжела) Николаевна (Селиверстовна)

Миасс, Миасский, Челябинская область
Бракосочетание
22.09.1984

Муж: Гущин Сергей Александрович

Степногорск, Степногорская городская администрация, Акмолинская область
Рождение ребёнка
11.02.1986

Дочь: Гущина Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Гущин Сергей Александрович

Степногорск, Степногорская городская администрация, Акмолинская область
Рождение ребёнка
01.02.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гущин Сергей Александрович

Степногорск, Степногорская городская администрация, Акмолинская область

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