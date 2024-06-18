Долганов Василий Радионов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1896
Рождение ребёнка
25.07.1896 ст.
Сын: Долганов Констанин Васильев
Мать ребёнка: Долганова (Дубровина) Матрена Евдокимова
Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно