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Долганов Василий Радионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1877 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1896

Жена: Долганова (Дубровина) Матрена Евдокимова

Рождение ребёнка
25.07.1896 ст.

Сын: Долганов Констанин Васильев

Мать ребёнка: Долганова (Дубровина) Матрена Евдокимова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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