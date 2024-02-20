Улюра Борис Иванович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Дата рождения1850
Дата смерти22.10.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1850
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
ГАДО . Ф - 131-1-107, ревиз.сказка 1850г.,зап.-98
Бракосочетание
04.11.1873
Жена: Улюра Елена Ильинична
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
20.12.1874
Дочь: Марина Борисовна
Мать ребёнка: Улюра Елена Ильинична
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
24.10.1875
Дочь: Миклибей Мария Борисовна
Мать ребёнка: Улюра Елена Ильинична
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
15.10.1877
Мать ребёнка: Улюра Елена Ильинична
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
14.10.1879
Дочь: Анна Борисовна
Мать ребёнка: Улюра Елена Ильинична
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
12.02.1883
Дочь: Налбатова Вера Борисовна
Мать ребёнка: Улюра Елена Ильинична
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
15.06.1885
Дочь: Феодора Борисовна
Мать ребёнка: Улюра Елена Ильинична
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
10.12.1887
Сын: Улюра Илья Борисович
Мать ребёнка: Улюра Елена Ильинична
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
03.04.1890
Мать ребёнка: Улюра Елена Ильинична
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
27.01.1893
Дочь: Байман Агафия Борисовна
Мать ребёнка: Улюра Елена Ильинична
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
09.02.1897
Сын: Улюра Харлампий Борисович
Мать ребёнка: Улюра Елена Ильинична
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Смерть
22.10.1915
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Причина смерти: Болезнь-воспаление легких