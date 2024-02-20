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Улюра Борис Иванович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль

Дата рождения

1850

Дата смерти

22.10.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Улюра Иван Паращевин / Борисович /

Мать: Улюра Христина Дмитриевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
ГАДО . Ф - 131-1-107, ревиз.сказка 1850г.,зап.-98
Бракосочетание
04.11.1873

Жена: Улюра Елена Ильинична

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
20.12.1874

Дочь: Марина Борисовна

Мать ребёнка: Улюра Елена Ильинична

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
24.10.1875

Дочь: Миклибей Мария Борисовна

Мать ребёнка: Улюра Елена Ильинична

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
15.10.1877

Сын: Улюра Георгий Борисович

Мать ребёнка: Улюра Елена Ильинична

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
14.10.1879

Дочь: Анна Борисовна

Мать ребёнка: Улюра Елена Ильинична

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
12.02.1883

Дочь: Налбатова Вера Борисовна

Мать ребёнка: Улюра Елена Ильинична

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
15.06.1885

Дочь: Феодора Борисовна

Мать ребёнка: Улюра Елена Ильинична

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
10.12.1887

Сын: Улюра Илья Борисович

Мать ребёнка: Улюра Елена Ильинична

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
03.04.1890

Сын: Улюра Василий Борисович

Мать ребёнка: Улюра Елена Ильинична

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
27.01.1893

Дочь: Байман Агафия Борисовна

Мать ребёнка: Улюра Елена Ильинична

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
09.02.1897

Сын: Улюра Харлампий Борисович

Мать ребёнка: Улюра Елена Ильинична

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Смерть
22.10.1915
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Причина смерти: Болезнь-воспаление легких
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