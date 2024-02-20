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Улюра Василий Борисович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль

Дата рождения

03.04.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1890

Отец: Улюра Борис Иванович

Мать: Улюра Елена Ильинична

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Бракосочетание
05.11.1912

Жена: Улюра Феодосия Митрофановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
22.08.1913

Сын: Улюра Иван Васильевич

Мать ребёнка: Улюра Феодосия Митрофановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
01.12.1915

Дочь: Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Улюра Феодосия Митрофановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Смерть
Неизвестно
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