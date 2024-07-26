Илемков Артем Валерьевич
Место рождения
Дата рождения02.05.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1973
Отец: Илемков Валерий Анатольевич
Мать: Хаит Галина Ароновна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Томай Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
07.02.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Томай Ксения Федоровна