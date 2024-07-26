Илемков Артем Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИлемков Артем Валерьевич

Илемков Артем Валерьевич

Место рождения

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область

Дата рождения

02.05.1973

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

1948 г.р.

Жена

1981 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1973

Отец: Илемков Валерий Анатольевич

Мать: Хаит Галина Ароновна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Место жительства
Неизвестно
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томай Ксения Федоровна

Рождение ребёнка
07.02.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Томай Ксения Федоровна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.