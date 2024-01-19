Алиев Нежметдин Гудратдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алиев Нежметдин Гудратдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алиев Гудратдин Дадашевич

Мать: Алиева Гюльзар Расуловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алиев А Нежметдинович

Мать ребёнка: Алиева Оля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алиев Эльдар Нежметдинович

Мать ребёнка: Алиева Оля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алиева Насиба Нежметдиновна

Мать ребёнка: Алиева Оля

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алиева Оля

Развод
Неизвестно

Жена: Алиева Оля

Смерть
2002
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