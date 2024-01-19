Алиев Нежметдин Гудратдинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2002
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Алиева Оля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алиев Эльдар Нежметдинович
Мать ребёнка: Алиева Оля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алиева Насиба Нежметдиновна
Мать ребёнка: Алиева Оля
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алиева Оля
Развод
Неизвестно
Жена: Алиева Оля
Смерть
2002