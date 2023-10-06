Щербак Кирилл Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
31.01.1888
Жена: Щербак Ольга Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.05.1890
Дочь: Щербак Елена Кирилловна
Мать ребёнка: Щербак Ольга Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.10.1893
Мать ребёнка: Щербак Ольга Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.10.1895
Дочь: Пелагея Кирилловна
Мать ребёнка: Щербак Ольга Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.04.1897
Мать ребёнка: Щербак Ольга Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.08.1899
Сын: Щербак Григорий Кириллович
Мать ребёнка: Щербак Ольга Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.03.1901
Дочь: Щербак Анна Кирилловна
Мать ребёнка: Щербак Ольга Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.04.1903
Дочь: Анастасия Кирилловна
Мать ребёнка: Щербак Ольга Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.07.1905
Дочь: Антонина Кирилловна
Мать ребёнка: Щербак Ольга Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно