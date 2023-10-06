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Щербак Кирилл Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1888

Жена: Щербак Ольга Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.05.1890

Дочь: Щербак Елена Кирилловна

Мать ребёнка: Щербак Ольга Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.10.1893

Сын: Щербак Павел Кириллович

Мать ребёнка: Щербак Ольга Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.10.1895

Дочь: Пелагея Кирилловна

Мать ребёнка: Щербак Ольга Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.04.1897

Сын: Щербак Виктор Кириллович

Мать ребёнка: Щербак Ольга Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.08.1899

Сын: Щербак Григорий Кириллович

Мать ребёнка: Щербак Ольга Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.03.1901

Дочь: Щербак Анна Кирилловна

Мать ребёнка: Щербак Ольга Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.04.1903

Дочь: Анастасия Кирилловна

Мать ребёнка: Щербак Ольга Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.07.1905

Дочь: Антонина Кирилловна

Мать ребёнка: Щербак Ольга Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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