Щербак (Щербак) Анна Кирилловна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения27.03.1901
Дата смерти08.11.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1901
Отец: Щербак Кирилл Матвеевич
Мать: Щербак Ольга Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
08.11.1907
Харьковская губерния, Российская империя