Щербак (Щербак) Анна Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербак (Щербак) Анна Кирилловна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

27.03.1901

Дата смерти

08.11.1907

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1901

Отец: Щербак Кирилл Матвеевич

Мать: Щербак Ольга Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
08.11.1907
Харьковская губерния, Российская империя
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