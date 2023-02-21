Поляков Вячеслав Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляков Вячеслав Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1973

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

1949 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1973

Отец: Поляков Валерий Будинирович

Мать: Людмила Александовна

Рождение ребёнка
01.11.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алексеева Ярослава Аскольдовна

Рождение ребёнка
12.10.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полякова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Ярослава Аскольдовна

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