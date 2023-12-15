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Заватрова Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1971

Отец: Заватров Александр Николаевич

Мать: Заватрова (Абрамова) Лидия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Андрей Вадимович

Рождение ребёнка
21.07.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киселев Александр Вячеславович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
08.12.2009

Сын: Родионов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Родионов Андрей Вадимович

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