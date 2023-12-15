Заватрова Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1971
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.07.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киселев Александр Вячеславович
Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
08.12.2009
Отец ребёнка: Родионов Андрей Вадимович