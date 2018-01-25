Анисимова-Артемьева (Иванова) Анна Ефимовна
Место рождения
Дата рождения25.01.1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1814 ст.
Бракосочетание
11.11.1834 ст.
Рождение ребёнка
27.12.1836 ст.
Дочь: Иванова-Лаврентьева (Григорьева) Татьяна Феодотовна
Отец ребёнка: Лаврентьев (Иванов) Феодот Григорьевич
Рождение ребёнка
01.10.1841 ст.
Сын: Иванов-Лаврентьев (Григорьев) Алексей Феодотович
Отец ребёнка: Лаврентьев (Иванов) Феодот Григорьевич
Рождение ребёнка
01.03.1846 ст.
Дочь: Иванова-Лаврентьева (Григорьева) Евдокия Феодотовна
Отец ребёнка: Лаврентьев (Иванов) Феодот Григорьевич
Рождение ребёнка
17.07.1847 ст.
Сын: Иванов-Лаврентьев (Григорьев) Иоанн (Иван) Феодотович
Отец ребёнка: Лаврентьев (Иванов) Феодот Григорьевич
Рождение ребёнка
05.02.1851 ст.
Сын: Иванов-Лаврентьев (Григорьев) Алексей Феодотович
Отец ребёнка: Лаврентьев (Иванов) Феодот Григорьевич
Рождение ребёнка
25.01.1853 ст.
Дочь: Иванова-Лаврентьева (Григорьева) Агапия Феодотовна
Отец ребёнка: Лаврентьев (Иванов) Феодот Григорьевич
Смерть
Неизвестно