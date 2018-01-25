Анисимова-Артемьева (Иванова) Анна Ефимовна 25.01.1814 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Анисимова-Артемьева (Иванова) Анна Ефимовна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.01.1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1791 г.р.

Мать

1788 г.р.

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1814 ст.

Отец: Артемиев (Анисимов) Ефим Иванович

Мать: Тимофеева Пелагея Павловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
11.11.1834 ст.

Муж: Лаврентьев (Иванов) Феодот Григорьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.12.1836 ст.

Дочь: Иванова-Лаврентьева (Григорьева) Татьяна Феодотовна

Отец ребёнка: Лаврентьев (Иванов) Феодот Григорьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.10.1841 ст.

Сын: Иванов-Лаврентьев (Григорьев) Алексей Феодотович

Отец ребёнка: Лаврентьев (Иванов) Феодот Григорьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.03.1846 ст.

Дочь: Иванова-Лаврентьева (Григорьева) Евдокия Феодотовна

Отец ребёнка: Лаврентьев (Иванов) Феодот Григорьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.07.1847 ст.

Сын: Иванов-Лаврентьев (Григорьев) Иоанн (Иван) Феодотович

Отец ребёнка: Лаврентьев (Иванов) Феодот Григорьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.02.1851 ст.

Сын: Иванов-Лаврентьев (Григорьев) Алексей Феодотович

Отец ребёнка: Лаврентьев (Иванов) Феодот Григорьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.01.1853 ст.

Дочь: Иванова-Лаврентьева (Григорьева) Агапия Феодотовна

Отец ребёнка: Лаврентьев (Иванов) Феодот Григорьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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