Иван Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Яковлев

Иван Яковлев

avatar

Место рождения

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1793

Дата смерти

27.06.1855

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: ?

Мать: ?

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
27.06.1855
Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close