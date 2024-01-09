Матюхин Сергей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Латышева (Маджуга) Кристина Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матюхин Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Матюхина (Фадеева) Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Матюхина (Фадеева) Ирина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно