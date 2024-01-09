Матюхин Сергей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюхин Сергей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: (Добрынина) Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Латышева (Маджуга) Кристина Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матюхин Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Матюхина (Фадеева) Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матюхин Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Матюхина (Фадеева) Ирина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матюхина (Фадеева) Ирина Владимировна

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